Директора СОФЖИ оштрафовали на 18 млн рублей

Ранее прокуратура проверила деятельность фонда и обнаружила, что СОФЖИ сорвал сроки передачи городскому ДУИ жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сроки были нарушены почти на два месяца, что повлекло затягивание процесса расселения граждан.