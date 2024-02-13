В Воронежской области простятся с погибшим в зоне СВО учителем истории

В Воронежской области простятся с учителем истории и ОБЖ школы № 12 города Борисоглебска Александром Лариным. Он был мобилизован в ряды вооруженных сил РФ и погиб в зоне боевых действий. Отпевание состоится в среду, 14 февраля, в 9:00 в храме Николая Чудотворца по адресу: Борисоглебск, улица Бланская, 156. Церемония прощания начнется в 10:30 в актовом зале школы № 12 на Первомайской, 67а. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения в понедельник, 12 февраля.
Александр Ларин получил высшее образование в Борисоглебском государственном педагогическом институте. Его общий стаж работы составлял 8 лет, семь из которых он трудился в школе № 12. В образовательном учреждении он также руководил юнармейским отрядом имени Героя России Романа Филипова.
— Коллектив нашей школы глубоко скорбит о тяжелой безвременной и невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Доброта, отзывчивость, неиссякаемый оптимизм Александра Анатольевича навсегда останутся в памяти благодарных учеников и коллег, — выразили соболезнования в образовательном учреждении.
Горожан, планирующих посетить траурную церемонию, предупредили об ограничении движения по Первомайской улице на участке от улицы Пешкова до улицы Победы.