В Омске многоэтажка потрескалась из-за стройки по соседству

Жильцы дома 23/2 на Пригородной (это северо-запад Нефтяников, на берегу Иртыша) переживают, что из-за строящегося по соседству ЖК «Мирапорт» их дом может обрушиться. Они показали корреспонденту портала Om1.ru трещины, которые возникли в стенах после начала ремонта.
Сейчас строители начали возводить только одно из зданий нового ЖК и пока забивают сваи — однако в стенах и фундаменте соседнего дома уже появились трещины. Сегодня специалисты поставили на них маяки, чтобы определить, существует ли опасность расширения.
Жильцы других окрестных домов, по неподтверждённой информации, тоже обнаружили в своих стенах трещины.