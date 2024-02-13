В Рудном автобус с иностранцами упал в кювет

— Никто в происшествии не пострадал. При проверке документов сотрудниками миграционной полиции установлено, что пассажиры являются гражданами Таджикистана. Нарушений миграционного законодательства не выявлено. Все они размещены в пункте обогрева города Рудного, где их накормили. После чего автобус благополучно продолжил свой путь, — сообщили в ведомстве.