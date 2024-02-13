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В Рудном автобус с иностранцами упал в кювет

12 февраля на автодороге Рудный — Качар водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Автобус двигался по маршруту Шымкент — Москва. В салоне находилось 56 человек, в том числе трое женщин и четверо детей. Прибывшие на место специальные службы, используя соответствующую технику, вытащили его.

— Никто в происшествии не пострадал. При проверке документов сотрудниками миграционной полиции установлено, что пассажиры являются гражданами Таджикистана. Нарушений миграционного законодательства не выявлено. Все они размещены в пункте обогрева города Рудного, где их накормили. После чего автобус благополучно продолжил свой путь, — сообщили в ведомстве.