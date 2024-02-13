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В Воронеже 12 февраля получили травмы из-за гололеда 677 взрослых и 141 ребенок

В больницах оставили лечиться 74 человека, 6 из них дети.
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Источник: Комсомольская правда

Красноречивую статистику предоставили в региональном министерстве здравоохранения по поводу травмирования воронежцев в понедельник, 12 февраля, после «ледяного» дождя. Всего за один день в травмпункты обратились 818 человек. 141 из них ребенок. Причем 74 из них потребуется длительное лечение в больничных стенах. Шесть из тех, кого пришлось госпитализировать — дети.

Напомним, в ночь на 12 февраля пошел дождь, который сделал и так ледяные улицы Воронежа практически непригодными для нормальной ходьбы. Многие родители не пустили в школы детей, в региональном министерстве образования признали, что они поступили правильно. На полдня отменили автобусы до ближайшего к Воронежу райцентра Рамонь.

несчастный случай