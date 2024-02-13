В Воронеже 12 февраля получили травмы из-за гололеда 677 взрослых и 141 ребенок

Красноречивую статистику предоставили в региональном министерстве здравоохранения по поводу травмирования воронежцев в понедельник, 12 февраля, после «ледяного» дождя. Всего за один день в травмпункты обратились 818 человек. 141 из них ребенок. Причем 74 из них потребуется длительное лечение в больничных стенах. Шесть из тех, кого пришлось госпитализировать — дети.