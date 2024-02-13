Сильный пожар в многоквартирном доме в Молдове: Пришлось эвакуировать детей и взрослых из соседних квартир

Огонь вспыхнул днем 12 февраля в 16.04 в пятиэтажном доме в Сороках, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 5-ом этаже. На место прибыли 4 пожарных расчёта. Из соседних квартир эвакуировали троих взрослых и двух детей.
Огонь полностью уничтожил имущество в коридоре и двух комнатах площадью 15 и 20 кв.м. Никто из жильцов дома не пострадал. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить специалистам.
Стоит отметить, что с начала года в Молдове было зарегистрировано 259 возгораний.