Участников преступной группы задержали в нескольких городах Казахстана

«Практически одновременно четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в Экибастузе и в самом Павлодаре. Пятого подельника взяли в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия», — сообщил замначальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.
Подозреваемые находятся под арестом в изоляторе временного содержания. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как пояснили в полиции, в начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом местной жительницы и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с неё золотые изделия на общую сумму 650 тысяч тенге.
Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.