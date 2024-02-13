Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В отношении блогера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел

В отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбуждено еще семь уголовных дел. Об этом в суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому, сообщил следователь.

В ходе заседания следователь сообщил, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Его слова передают ТАСС и «РИА Новости».

32-летнего бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. Основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб. По данным следствия, блогер создал ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря его программе. Шабутдинов не признает вину.

4 ноября блогера арестовали. 12 декабря Таганский районный суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года.

Эрдни Кагалтынов

СК