В отношении блогера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел

В ходе заседания следователь сообщил, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Его слова передают ТАСС и «РИА Новости».
32-летнего бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. Основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб. По данным следствия, блогер создал ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря его программе. Шабутдинов не признает вину.
4 ноября блогера арестовали. 12 декабря Таганский районный суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года.
Эрдни Кагалтынов