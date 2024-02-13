В отношении блогера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел

В отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбуждено еще семь уголовных дел. Об этом в суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому, сообщил следователь.