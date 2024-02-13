У ребенка остановилось сердце на борту самолета «Алматы — Уральск»

Отметим, похожий случай произошел летом 2023 года — во время перелета из Астаны в Актау на борту самолета FlyArystan стало плохо одной из пассажирок. Жизнь женщине спас летевший тем же рейсом врач. А в сентябре в Уральске экстренно посадили самолет, летевший из Казани в Анталью. На борту авиалайнера стало плохо 17-летней девушке — спасти ее не успели. Несовершеннолетняя пассажирка самолета скончалась до приезда кареты скорой помощи.