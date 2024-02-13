У ребенка остановилось сердце на борту самолета «Алматы — Уральск»

Инцидент произошел 11 февраля на борту рейса «Алматы-Уральск». По данным управления здравоохранения, ребенку, стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. Отмечается, что он состоит на диспансерном учете. На борту воздушного судна в этот момент оказался врач Областной детской многопрофильной больницы — он также летел этим рейсом.
Сообщается, что медик провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему оказана медикаментозная поддержка — состояние ребенка было стабилизировано. Как только судно прибыло в Уральск пациента передали бригаде скорой медицинской помощи. В пресс-службе управления здравоохранения пояснили, что доктор, спасший ребенка, не захотел называть свое имя.
Отметим, похожий случай произошел летом 2023 года — во время перелета из Астаны в Актау на борту самолета FlyArystan стало плохо одной из пассажирок. Жизнь женщине спас летевший тем же рейсом врач. А в сентябре в Уральске экстренно посадили самолет, летевший из Казани в Анталью. На борту авиалайнера стало плохо 17-летней девушке — спасти ее не успели. Несовершеннолетняя пассажирка самолета скончалась до приезда кареты скорой помощи.