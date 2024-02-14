Школьника подозревают в рассылке сообщений о теракте в школе Костаная

Как пояснили в ведомстве, в соцсети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по WhatsAрр.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в областном департаменте полиции.
В ДП региона напомнили, что за заведомо ложные сообщения о терроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, что похожие инциденты произошли ранее в других городах Казахстана.
В конце января в Актобе произошел аналогичный случай: в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах города.
В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых. В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.
В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе. В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Несколько дней назад в Казнете появились сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды. Позже полицейские задержали 13-летнего жителя города, подозреваемого в создании Telegram-канала, в котором рассылались сообщения о готовящейся стрельбе в школах.