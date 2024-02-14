Школьника подозревают в рассылке сообщений о теракте в школе Костаная

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе. В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.