Минчанин украл сумку с 12 тыс. долларов и поехал в сауну отдыхать с девушками легкого поведения

В ту ночь минчанин распивал спиртные напитки в гостях у приятеля. После они отправились на автозаправочную станцию в пер. Масюковщина, чтобы еще купить водки. На обратном пути один из мужчин отошел справить нужду и заметил спящего на газоне гражданина, рядом с которым стояла сумка. Он осмотрел ее содержимое — пачка долларов, паспорт и туалетная вода. Оставив документ и парфюм рядом с незнакомцем, обвиняемый забрал сумку с деньгами.
Далее злоумышленник предложил приятелю продолжить банкет за чужой счет, однако усомнился в подлинности купюр. В этот момент мимо проходил неопрятного вида мужчина, которому фигурант дал 100-долларовую банкноту, попросив того узнать у кассира АЗС, настоящая ли она. Работник станции подтвердил: «подлинная». Товарищи расщедрились и отдали прохожему эти деньги.
Затем нетрезвые горожане пошли к ст. м. «Каменная горка», где обменяли 300 долларов, и на такси поехали в сауну, вызвали туда девушек легкого поведения и стали отдыхать, ни в чем себе не отказывая.
На протяжении недели обвиняемый тратил похищенные деньги, некоторую часть из них он передал приятелю — многодетному отцу. Но вскоре средства закончились. Фигурант попался на новом преступлении: минчанин взял в магазине на ул. Неманской двухлитровую бутылку пива и направился к выходу, не расплатившись. Это заметил охранник, начал его преследовать и кричать вслед, чтобы вернул похищенное, но мужчина скрылся. Работник торговой точки нажал тревожную кнопку. Злоумышленника задержали.
В ходе следствия выяснилось, что в сумке находились 12 тыс. долларов, которые потерпевший планировал потратить на приобретение автомобиля. Однако сделка не состоялась: гражданин встретился со знакомой, и они решили на улице выпить водки. Спиртного оказалось слишком много, поэтому дойти домой он был не в состоянии и уснул прямо на газоне.
При обыске в квартире обвиняемого была обнаружена похищенная сумка. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он признал частично — уверял, что похитил не более 5 тыс. долларов, и отрицал факт совершения им грабежа.
— Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказала помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич, выступавшая по уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном в особо крупном размере, и открытом похищении имущества (грабеже), совершенном повторно, и на основании ч. 4 ст. 205 УК и ч. 2 ст. 206 УК назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере 100 базовых величин (4 000 рублей). Кроме того, он должен возместить потерпевшему причиненный преступлением имущественный вред.