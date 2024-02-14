Минчанин украл сумку с 12 тыс. долларов и поехал в сауну отдыхать с девушками легкого поведения

В ту ночь минчанин распивал спиртные напитки в гостях у приятеля. После они отправились на автозаправочную станцию в пер. Масюковщина, чтобы еще купить водки. На обратном пути один из мужчин отошел справить нужду и заметил спящего на газоне гражданина, рядом с которым стояла сумка. Он осмотрел ее содержимое — пачка долларов, паспорт и туалетная вода. Оставив документ и парфюм рядом с незнакомцем, обвиняемый забрал сумку с деньгами.