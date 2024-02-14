Суд лишил полномочий мэра Тайшета Александра Величко

Тайшетский городской суд сегодня, 14 февраля, удовлетворил иск прокурора к мэру Тайшетского района Александру Величко. В исковом заявлении представитель надзорного органа требовал досрочно прекратить полномочия мэра из-за утраты доверия. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт суда.
Как уточняется в решении суда, Александра Величко лишили полномочий из-за утраты доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей в рамках законов о противодействии коррупции и общих принципах организации местного самоуправления.