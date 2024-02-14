На границе Эквадора и Колумбии задержали подлодку с наркотиками

В январе нидерландская таможня сообщила, что в 2023 году в порту бельгийского города Антверпен были изъяты рекордные 116 т кокаина. При этом объем конфиската за прошлый год превысил аналогичный показатель 2022-го, когда таможенники изъяли 109 т кокаина, отметили в таможне.