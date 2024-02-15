Один человек погиб и еще девять ранены в ходе стрельбы после парада NFL в США

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Нью-Йорке при стрельбе на станции метро в Бронксе пять человек получили ранения и один человек погиб. Стрельба произошла на железнодорожной станции Маунт-Иден в час пик. В вагоне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный открыл огонь. Погибшей оказалась девочка, она получила ранение в голову. Все пострадавшие — дети или подростки в возрасте от 12 до 17 лет.