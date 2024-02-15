Один человек погиб и еще девять ранены в ходе стрельбы после парада NFL в США

«По данным пожарной службы Канзас-Сити, один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити, штат Миссури, после парада и митинга в честь победы команды “Чифс”, — говорится в публикации.
По информации телеканала, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом, еще один пострадавший получил травмы, не опасные для жизни. Кроме того, сообщается, что сотрудники полиции задержали двух вооруженных людей.
Отмечается, что на праздновании должны были присутствовать примерно 1 млн посетителей, а обеспечением правопорядка поручили заниматься 600 сотрудникам правоохранительных органов.
«Внезапно мы видим бегущих людей, слышим выстрелы и бросаемся бежать. Мы оглядываемся и видим, что рядом с нами на земле лежит парень», — привел телеканал слова свидетельницы произошедшего.
Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Нью-Йорке при стрельбе на станции метро в Бронксе пять человек получили ранения и один человек погиб. Стрельба произошла на железнодорожной станции Маунт-Иден в час пик. В вагоне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный открыл огонь. Погибшей оказалась девочка, она получила ранение в голову. Все пострадавшие — дети или подростки в возрасте от 12 до 17 лет.