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Один человек погиб и еще девять ранены в ходе стрельбы после парада NFL в США

Один человек погиб, еще девять получили ранения в ходе стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс» в городе Канзас-Сити штата Миссури, США. Об этом 14 февраля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти, пожарные службы и полицию.
Источник: AP 2023

«По данным пожарной службы Канзас-Сити, один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити, штат Миссури, после парада и митинга в честь победы команды “Чифс”, — говорится в публикации.

По информации телеканала, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом, еще один пострадавший получил травмы, не опасные для жизни. Кроме того, сообщается, что сотрудники полиции задержали двух вооруженных людей.

Отмечается, что на праздновании должны были присутствовать примерно 1 млн посетителей, а обеспечением правопорядка поручили заниматься 600 сотрудникам правоохранительных органов.

«Внезапно мы видим бегущих людей, слышим выстрелы и бросаемся бежать. Мы оглядываемся и видим, что рядом с нами на земле лежит парень», — привел телеканал слова свидетельницы произошедшего.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Нью-Йорке при стрельбе на станции метро в Бронксе пять человек получили ранения и один человек погиб. Стрельба произошла на железнодорожной станции Маунт-Иден в час пик. В вагоне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный открыл огонь. Погибшей оказалась девочка, она получила ранение в голову. Все пострадавшие — дети или подростки в возрасте от 12 до 17 лет.