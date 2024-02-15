В Приморье неизвестный сбил двух собак и оставил их умирать на дороге

В Артеме в районе улицы 2-я Рабочая местные жители обнаружили на дороге двух окровавленных собак. По словам очевидцев, животных сбил неизвестный на автомобиле и скрылся с места происшествия, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали неравнодушные жители, одна собака погибла на месте, вторую пытались спасти в одной из ветеринарной клиник. Однако как сообщили в полиции Артема, впоследствии животное скончалось.
Сотрудники полиции проводят проверку и ищут очевидцев происшествия. Их просят обратиться с заявлением в территориальный отдел по адресу: г. Артем, ул. Интернациональная, 83.
В ведомстве отмечают, что заявлений о происшествии в отдел не поступало.