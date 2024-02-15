Губернатор Воронежской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. Слова поддержки жителям соседнего региона Александр Гусев опубликовал в своем telegram-канале в четверг, 15 февраля.
— Сегодня у наших соседей, белгородцев, вновь страшное горе. Противник выпустил по мирному городу сразу четырнадцать реактивных снарядов. По ним отработала система ПВО, но трагедии на земле избежать не удалось. Уже известно о пяти погибших, в числе которых — ребенок. Есть множество пострадавших, среди которых — опять же дети. От себя лично, от правительства Воронежской области и от всех жителей региона выражаю соболезнование белгородцам. Мы скорбим вместе с вами. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления; всем, кто потерял близких — мужества и душевных сил. Не сомневаемся, что виновники этой страшной атаки не уйдут от ответственности, — написал губернатор.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что днем четверга, 15 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 18 человек, среди которых пятеро детей.