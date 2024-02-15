Губернатор Воронежской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

— Сегодня у наших соседей, белгородцев, вновь страшное горе. Противник выпустил по мирному городу сразу четырнадцать реактивных снарядов. По ним отработала система ПВО, но трагедии на земле избежать не удалось. Уже известно о пяти погибших, в числе которых — ребенок. Есть множество пострадавших, среди которых — опять же дети. От себя лично, от правительства Воронежской области и от всех жителей региона выражаю соболезнование белгородцам. Мы скорбим вместе с вами. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления; всем, кто потерял близких — мужества и душевных сил. Не сомневаемся, что виновники этой страшной атаки не уйдут от ответственности, — написал губернатор.