В Польше задержали украинца по подозрению в работе на РФ

Подразделение получило сведения о намерениях мужчины, которые предполагались в рамках организованной преступной группировки. Объекты, подлежащие поджогу, располагались неподалеку от стратегически важной инфраструктуры. В результате обыска, проведенного в Познани, представители агентства обнаружили материальные доказательства готовности подозреваемого к осуществлению преступных действий.