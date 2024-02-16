200 бригад устраняют последствия непогоды на электросетях в Ростовской области

До конца суток 16 февраля энергетики должны принять дополнительные меры по восстановлению энергоснабжения территорий, обесточенных во время непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— Продолжают работы более 200 аварийных бригад. Для них определена задача до конца этих суток принять дополнительные меры по восстановлению энергоснабжения, — проинформировал Василий Голубев.
По словам главы региона, к этому моменту электричество в штатном режиме получают уже большинство ранее отключенных потребителей.
Ранее губернатор назвал «значительным» масштаб последствий февральской непогоды. Напомним, донские электросети оказались местами повреждены из-за перепада температур и гололеда.