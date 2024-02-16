На западе Белоруссии задержали диверсантов

«Только что закончилась контртеррористическая операция. <…> Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам», — сказал глава государства.
Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек.
«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии», — рассказал Лукашенко.
Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.
Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю.
«Мы можем успокоится? Не можем. И нам, и мне, как президенту, и власти, очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа», — заключил глава государства.
Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.