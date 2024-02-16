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На западе Белоруссии задержали диверсантов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство Sputnik Беларусь.
Источник: Sputnik / Виктор Толочко

«Только что закончилась контртеррористическая операция. <…> Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам», — сказал глава государства.

Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек.

«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии», — рассказал Лукашенко.

Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.

Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю.

«Мы можем успокоится? Не можем. И нам, и мне, как президенту, и власти, очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа», — заключил глава государства.

Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.