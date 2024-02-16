Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве

В ведомстве обратили внимание, что «указанное массовое мероприятие» не было согласовано с органами исполнительной власти. Как напомнили в прокуратуре, несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, которое может «повлечь наказание вплоть до административного ареста».