Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве

«В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что «указанное массовое мероприятие» не было согласовано с органами исполнительной власти. Как напомнили в прокуратуре, несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, которое может «повлечь наказание вплоть до административного ареста».