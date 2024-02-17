Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.
Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда «явной несправедливостью» и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.
Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс «политической охотой на ведьм», а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.
Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.