Неудачные «инвестиции»‎ стоили хабаровчанке больше 9,5 млн рублей

Она рассказала, что стала жертвой мошенников: она перевела им 9 млн 600 тыс. рублей. Взамен они обещали ей быстрый доход на инвестициях.
Сообщение от мошенников хабаровчанка получила на электронную почту. Отправители обещали ей дополнительный заработок. После того, как женщина перешла по ссылке в письме и оставила свои данные, ей позвонил злоумышленник, назвавшийся сотрудником кредитной организации.
Он уверил потерпевшую в том, что ей будет назначен «тренер-наставник», который поможет открыть брокерский счет и заработать таким образом на бирже. Всего за месяц она перевела «брокеру» 9 млн 600 тыс. рублей. Когда ей захотелось закрыть «счет», он оказался заблокирован. Разблокировка стоила еще 22% от суммы на счете.