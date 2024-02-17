Неудачные «инвестиции»‎ стоили хабаровчанке больше 9,5 млн рублей

Он уверил потерпевшую в том, что ей будет назначен «тренер-наставник»‎, который поможет открыть брокерский счет и заработать таким образом на бирже. Всего за месяц она перевела «брокеру»‎ 9 млн 600 тыс. рублей. Когда ей захотелось закрыть «счет»‎, он оказался заблокирован. Разблокировка стоила еще 22% от суммы на счете.