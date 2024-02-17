В трех госучреждениях Бельгии нашли конверты с ядовитым веществом

16 октября неизвестный мужчина открыл огонь в центре Брюсселя, в результате чего погибли два болельщика шведской сборной по футболу. Это произошло за два часа до матча квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия — Швеция. Издание Sudinfo La Capitale со ссылкой на свидетелей писало, что перед выстрелами злоумышленник кричал «аллаху акбар». По его данным, это член террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее стрелок был нейтрализован полицейскими.