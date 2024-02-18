Парк «Орленок» в Воронеже открыли после проверки из-за подозрительного предмета

Парк «Орленок» в Воронеже снова открыт после проверки из-за обнаружения накануне подозрительного предмета. Об этом рассказали в мэрии 18 февраля.
В горадминистрации уточнили информацию в МКП «ЭкоЦентр».
— Парк работает сегодня с 7 утра в обычном режиме, — пояснили в пресс-службе мэрии.
Напомним, накануне стало известно, что один из посетителей парка сообщил по телефону 112, что на территории обнаружен некий подозрительный предмет. «Орленок» тут же закрыли. Место оцепили правоохранители, проводились все необходимые мероприятия.