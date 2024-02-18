В Казахстане снова растёт список закрытых из-за непогоды трасс

По состоянию на 21:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях.
Область Абай
- «Омск — Майкапшагай» — от границы Павлодарской области до села Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов), от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).
Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:
- «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» — от Аягуза до села Бугаз;
- «Алматы-Усть-Каменогорск» — от границы Жетысуской области до границы ВКО;
- «Таскескен-Бахты» — от села Таскескен до села Урджар;
- «Усть-Каменогорск-Семей» — от города Семей до границы Восточно-Казахстанской области.
Алматинская область
- «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузового и общественного).
Восточно-Казахстанская область.
- «Омск-Майкапчагай» — от границы Абайской области до Зайсана (для всех видов). По области, по всем направлениям (для общественного
- автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Жамбылская область
- «Алматы- Ташкент-Термез» — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Область Жетысу
- «Ушарал-Достык» — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов); «Алматы-Усть-Каменогорск» — от посёлка Ушарал до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Павлодарская область
- «Омск-Майкапчагай» — от села Кенжеколь до границы Абайской области (для дизельного и общественных видов автотранспорта).
Костанайская область
- «Жезказган-Петропавловск» — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).
Область Улытау
- «Жезказган-Петропавлоск» — от посёлка Улытау до границы Костанайской области (для всех видов).
На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.