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В Казахстане снова растёт список закрытых из-за непогоды трасс

«КазАвтоЖол» обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
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По состоянию на 21:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

Область Абай

  • «Омск — Майкапшагай» — от границы Павлодарской области до села Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов), от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

  • «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» — от Аягуза до села Бугаз;
  • «Алматы-Усть-Каменогорск» — от границы Жетысуской области до границы ВКО;
  • «Таскескен-Бахты» — от села Таскескен до села Урджар;
  • «Усть-Каменогорск-Семей» — от города Семей до границы Восточно-Казахстанской области.

Алматинская область

  • «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область.

  • «Омск-Майкапчагай» — от границы Абайской области до Зайсана (для всех видов). По области, по всем направлениям (для общественного
  • автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область

  • «Алматы- Ташкент-Термез» — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

  • «Ушарал-Достык» — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов); «Алматы-Усть-Каменогорск» — от посёлка Ушарал до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Павлодарская область

  • «Омск-Майкапчагай» — от села Кенжеколь до границы Абайской области (для дизельного и общественных видов автотранспорта).

Костанайская область

  • «Жезказган-Петропавловск» — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау

  • «Жезказган-Петропавлоск» — от посёлка Улытау до границы Костанайской области (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.