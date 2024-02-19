ГУР Украины сообщило о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.