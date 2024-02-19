ГУР Украины сообщило о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

«Можем подтвердить факт смерти», — сказал Юсов, не уточнив причин.
Ранее в понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело, предположительно, Кузьминова.
При этом в гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.
Испанский новостной портал Eureka News, написавший с ссылкой на неофициальные источники в гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.
Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.
Отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, заявил RT, что не верит в сообщения о гибели Кузьминова. По его словам, подобные публикации уже появлялись в СМИ, но оказались фейком.