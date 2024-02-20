В Донецк доставили захваченную в Авдеевке трофейную технику ВСУ

Вся техника была оставлена ВСУ. В числе оказавшихся в распоряжении российской армии трофеев — американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Также военные смогли захватить украинский танк.
О взятии под контроль армией России города Авдеевки 17 февраля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.
На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин заслушал первые доклады Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 04:00 того же дня.
После доклада президент поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку. Тогда же в Минобороны сообщили, что ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км, а потери противника — более 1,5 тыс. солдат.
20 февраля корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, как побывал на оставленных ВСУ позициях в районе железнодорожного вокзала Авдеевки. Военнослужащие штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» показали журналисту освобожденный город.
С 2014 года из Авдеевки вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреливали жилые кварталы Донецка. Позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли им держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов жителей Донецка и ближайших поселков.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.