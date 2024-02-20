В Донецк доставили захваченную в Авдеевке трофейную технику ВСУ

После доклада президент поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку. Тогда же в Минобороны сообщили, что ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км, а потери противника — более 1,5 тыс. солдат.