ПВО обезвредила два беспилотника над Брянской и Калужской областями

«Дежурные средства ПВО около 8:00 мск перехватили один беспилотник над Брянской областью, а также уничтожили один дрон над Калужской», — рассказали в ведомстве.
Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских дронов. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
Днем ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Он добавил, что частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.