СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Накануне агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет. Во вторник агентство Efe со ссылкой на источники сообщило, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его личности.
«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он (Кузьминов — ред.) оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Данилов.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию «РБК-Украина», представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика Кузьминова.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с «угонщиком» были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.