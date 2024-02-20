СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Накануне агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет. Во вторник агентство Efe со ссылкой на источники сообщило, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его личности.