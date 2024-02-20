Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера, оставили в СИЗО

Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения. На этот раз Веронике Наумовой вменили истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, а 22 ноября Ленинский райсуд решал вопрос об избрании ей дальнейшей меры пресечения, продлив арест до 26 февраля 2024 года. В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.