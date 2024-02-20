Экс-советник посольства РФ Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии за госизмену

Подробности дела не разглашаются из-за секретности. Об аресте Игоря Кондрацкого стало известно в 2022 году, когда на сайте Лефортовского суда Москвы появилась карточка о продлении срока его ареста.
Источник «Интерфакса» говорил, что в деле шла речь о передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие гостайну.
Статья УК о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. Также этим законом была ужесточена ответственность за терроризм.
Лаура Кеффер