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Экс-советник посольства РФ Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ) с последующим ограничением свободы на два года. Отбывать наказание бывший дипломат будет в колонии строгого режима. Кондрацкий также лишен звания полковника запаса.
Источник: AP 2023

Подробности дела не разглашаются из-за секретности. Об аресте Игоря Кондрацкого стало известно в 2022 году, когда на сайте Лефортовского суда Москвы появилась карточка о продлении срока его ареста.

Источник «Интерфакса» говорил, что в деле шла речь о передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие гостайну.

Статья УК о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. Также этим законом была ужесточена ответственность за терроризм.

Лаура Кеффер

дипломатия