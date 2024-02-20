Экс-советник посольства РФ Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии за госизмену

Статья УК о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. Также этим законом была ужесточена ответственность за терроризм.