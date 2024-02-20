Фермеры в Польше перекрыли железную дорогу, высыпав зерно из вагонов

«Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская», — заявил один из организаторов протеста Роман Кондрув (цитата по «24 каналу»).