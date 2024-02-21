Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области

17 февраля сотрудниками УПН ДП Алматинской области совместно с сотрудниками УП Илийского района на территории села Косозен обнаружена нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков.
По указанному факту начато досудебное расследование по незаконному изготовлению наркотических средств. Во время спецоперации задержан 33-летний местный житель, который водворен в ИВС районной полиции.
В результате обыска жилого помещения и пристроек изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертных проверок выявлено, что изъятое вещество является мефедроном общим весом 3 кг 840 гр.
Таким образом полицейские не допустили распространения 1500 тысячи разовых доз наркотика, стоимость которых на черном рынке составила бы около 100 млн тенге.
Вместе с тем, было изъято сорок штук стеклянных посуды с наслоениями, семь канистр с химической жидкостью и другие приборы, необходимые для приготовления наркотических средств.