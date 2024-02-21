Ангара вышла из берегов на пониженные участки местности в Иркутской области

— По результатам мониторинга, в 20−22 километрах ниже по течению от Глазковского моста замечен выход из воды на пониженные участки местности. А в деревне Усть-Куда подтопило два участка с домами до фундамента. К счастью, в дом вода не зашла. Жители сейчас находятся у родственников. Кроме того, к восьми участкам подтопило подъезд, — говорит глава региона.