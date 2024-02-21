Ангара вышла из берегов на пониженные участки местности в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем телеграм-канале о ситуации с подъемом воды в Ангаре в районе Иркутска, а также в Иркутском районе и Ангарском городском округе.
— По результатам мониторинга, в 20−22 километрах ниже по течению от Глазковского моста замечен выход из воды на пониженные участки местности. А в деревне Усть-Куда подтопило два участка с домами до фундамента. К счастью, в дом вода не зашла. Жители сейчас находятся у родственников. Кроме того, к восьми участкам подтопило подъезд, — говорит глава региона.
В микрорайоне Ударник Ангарского городского округа вода окружила фермерское хозяйство. Там находится около тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. На место направили группу спасателей и оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона.
Также увеличилось подтопление дороги в СНТ «Ангара-3» в Иркутском районе.
В связи с обстановкой Енисейское бассейновое водное управление приняло решение о снижении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 1700 кубических метров в секунду.