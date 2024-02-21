СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает «Коммерсантъ».
«По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — говорится в материале.
Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.
Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.
Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.