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СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

«Ъ»: руководство Всероссийского общества глухих подозревают в краже активов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Руководство Всероссийского общества глухих задержали из-за подозрений в хищении активов организации, сообщает «Коммерсантъ».

«По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — говорится в материале.

Как указали журналисты, махинации с принадлежащей компании недвижимостью зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Накануне на сайте Всероссийского общества глухих появилась информация о задержании представителей руководства организации, включая президента Станислава Иванова.

Общество добавило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.