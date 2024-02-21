СМИ назвали причину задержания руководства Всероссийского общества глухих

«По версии следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — говорится в материале.