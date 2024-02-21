Водитель, насмерть сбивший в Молдове 14-летнего школьника и скрывшийся с места происшествия, установлен: Им оказался примар села, экс-глава полиции района — он пытался скрыть следы преступления

Водитель, сбивший насмерть подростка в селе Болдурешты Ниспоренского района, задержан накануне вечером, 20 февраля 2024. Им оказался примар села Болдурешты Никанор Чокина, в ноябре прошлого года вновь одержавший победу на выборах, набрав более 72% голосов избирателей, будучи независимым кандидатом. Ранее, во времена режима ныне беглого олигарха Плахотнюка, Чокина занимал пост главы комиссариата полиции Ниспоренского района.
Напомним, трагедия произошла 19 февраля 2024 в Болдурешты Ниспоренского района 14-летнего ребенка насмерть сбила машина, а водитель скрылся с места происшествия, оставив там несовершеннолетнего.
Как сообщает полиция, примар неоднократно пытался ввести органы правопорядка в заблуждение, чтобы уйти от ответственности.
Он установил регистрационный номер на автомобиль той же марки, что и у той, на которой он сбил подростка (белый Dacia Duster). Автомобиль был объявлен в розыск, а подозреваемый отключил телефон и не появился ни дома, ни на работе.
Вчера вечером, около 22:00, Никанор Чокина инсценировал ДТП с участием поврежденного автомобиля, чтобы скрыть следы ДТП, в котором пострадал ребенок.
И вот что еще выяснилось по камерам видеонаблюдения. Скрыть следы преступления Никанору Чокина помогал заместитель прокурора Ниспорен Григорий Чокина утверждают источники Pulsmedia. Который является братом сбившего насмерть подростка Никанора Чокина, примара села Болдурешты.