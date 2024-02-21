The Sun узнала, что ракета упала рядом с главой Минобороны Британии

Великобритания 12 раз испытала ракеты Trident II с тех пор, как это оружие поступило на вооружение флота в 1994 году. Но две последние попытки провалились. Страна не так часто проводит испытания (США с 1989 года провели 191), поскольку стоимость каждой ракеты превышает £17 млн ($21,4 млн). Последний успешный запуск в Великобритании состоялся в октябре 2012 года, когда атомная субмарина HMS Vigilant выпустила ракету после ремонта и ходовых испытаний.