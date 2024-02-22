Гострудинспекция Башкирии расследует аварию с медиками, попавшими под поезд

Гострудинспекция Башкирии начала расследование группового несчастного случая с двумя фельдшерами Станции скорой медицинской помощи и водителя санитарного автотранспорта Стерлитамака.
Во время транспортировки в больницу 67-летней женщины с пневмонией карета скорой помощи на железнодорожном переезде на Стерлибашевском тракте столкнулась с поездом. В результате пациентка скончалась на месте.
Сопровождающий ее муж, а также два фельдшеры 52 и 25 лет и 53-летний водитель получили травмы различной степени тяжести. Сначала пострадавших медиков госпитализировали в городскую больницу № 1 Стерлитамака, а позже вертолетом санавиации доставили в Уфу. Коллег навестил министр здравоохранения республики.
«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — прокомментировали в Гострудинспекции.
По предварительным данным, водитель скорой помощи выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не смог.