Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Гострудинспекция Башкирии расследует аварию с медиками, попавшими под поезд

Машина, в которой они перевозили пожилую пациентку, столкнулась с поездом.
Источник: МЧС Башкирии

Гострудинспекция Башкирии начала расследование группового несчастного случая с двумя фельдшерами Станции скорой медицинской помощи и водителя санитарного автотранспорта Стерлитамака.

Во время транспортировки в больницу 67-летней женщины с пневмонией карета скорой помощи на железнодорожном переезде на Стерлибашевском тракте столкнулась с поездом. В результате пациентка скончалась на месте.

Сопровождающий ее муж, а также два фельдшеры 52 и 25 лет и 53-летний водитель получили травмы различной степени тяжести. Сначала пострадавших медиков госпитализировали в городскую больницу № 1 Стерлитамака, а позже вертолетом санавиации доставили в Уфу. Коллег навестил министр здравоохранения республики.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — прокомментировали в Гострудинспекции.

По предварительным данным, водитель скорой помощи выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не смог.