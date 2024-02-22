Гострудинспекция Башкирии расследует аварию с медиками, попавшими под поезд

Сопровождающий ее муж, а также два фельдшеры 52 и 25 лет и 53-летний водитель получили травмы различной степени тяжести. Сначала пострадавших медиков госпитализировали в городскую больницу № 1 Стерлитамака, а позже вертолетом санавиации доставили в Уфу. Коллег навестил министр здравоохранения республики.