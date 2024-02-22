Три человека пострадали при обстреле Донецка

«При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — написал он в Telegram.
Кулемзин отметил, что личности пострадавших уточняются.
Накануне две сотрудницы клинической больницы имени Калинина в Донецке пострадали при обстреле вооруженными формированиями Украины. Еще один удар пришелся на населенный пункт Горловка в Центрально-Городском районе. Там были обесточены 10 трансформаторных подстанций.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.