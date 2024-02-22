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Три человека пострадали при обстреле Донецка

В результате обстрела Донецка cо стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом 22 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Источник: РИА "Новости"

«При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру девятиэтажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — написал он в Telegram.

Кулемзин отметил, что личности пострадавших уточняются.

Накануне две сотрудницы клинической больницы имени Калинина в Донецке пострадали при обстреле вооруженными формированиями Украины. Еще один удар пришелся на населенный пункт Горловка в Центрально-Городском районе. Там были обесточены 10 трансформаторных подстанций.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.