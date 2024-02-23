На Сортировке жильцы остались без газа после смерти зоозащитницы

На Сортировке 18 февраля произошло страшное событие — в доме на улице Тагильская нашли два тела: зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочери Мирославы. По предварительным данным, причиной тому могла стать утечка газа. Сейчас же в подъезде, где это случилось, отключен газ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала соседка волонтера.
— Они погибли в прошлое воскресенье, 18 февраля, у них была газовая колонка. И угарный газ должен был выходить через вентиляцию, но по каким-то причинам он скопился. Тела обнаружил старший сын Александры. Ему 17 лет, — рассказала женщина, жившая по соседству.
Контрольную проверку газовая служба проведет 25 февраля. По словам подруги Ольги, которая проживала вместе с Александрой Щербаковой, причиной гибели матери и дочери могла стать обратная тяга в вентиляции.
— Обратная тяга в вентиляции есть! В ноябре была проверка, но они окна открывали. А надо проверять с закрытыми окнами. Висит колонка, а мы не знаем, что там. Они отправились не бытовым газом, — рассказала Ольга.
В Следственном комитете Свердловской области произошедшее происшествие комментировать отказались. В управляющей компании дома не отвечают на звонки.