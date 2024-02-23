В Солигорске директор фирмы скрыл налогов на 6,5 миллиона рублей

В Солигорске налоговая установила, что директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью не доплатили в бюджет налогов более чем на 6,5 миллиона белорусских рублей. Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.
В совершении преступления обвиняется директор и учредитель солигорской фирмы, который умышленно занизил налоговую базу НДС В декларациях указывались заведомо ложные сведения по налогу за третий и четвертый кварталы 2020-го. Сфальсифицированные данные обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию по Солигорскому району.
Уточняется, что директор внес неверные данные в налоговый учет возглавляемого им предприятия о стоимости реализованного физлицу капитального строения. Его стоимость была уменьшена на «одну запятую», отделяющую дробные части числа. Таким образом, вместо реальной стоимости 9817172,56 белрубля он указал в документах фиктивные 981717,25 белрубля.
Кроме того, в октябре-декабре 2020-го фигурант уклонился от уплаты НДС с реализации товаров по розничным ценам физлицам на сумму около 42 миллионов белрублей.
— Противоправной деятельностью обвиняемого бюджету причинен ущерб в виде недоплаченных налогов в сумме более 6,58 миллиона белорусских рублей, — прокомментировали в прокуратуре.
Причиненный ущерб фигурант возместил частично, выплатив более 3,5 миллиона белорусских рублей. Прокуратура предъявила к обвиняемому иск на 3 миллиона белрублей.
Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере направлено в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.