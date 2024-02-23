В Солигорске директор фирмы скрыл налогов на 6,5 миллиона рублей

В совершении преступления обвиняется директор и учредитель солигорской фирмы, который умышленно занизил налоговую базу НДС В декларациях указывались заведомо ложные сведения по налогу за третий и четвертый кварталы 2020-го. Сфальсифицированные данные обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию по Солигорскому району.