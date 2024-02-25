Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor

«Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию — нанесли удар по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе с использованием нескольких противокорабельных ракет», — написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Кроме того, по его словам, хуситы также осуществили нападение на ряд американских военных судов в Красном море с использованием беспилотников.
В свою очередь управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Детали при этом не раскрываются.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало, что будет атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы объясняли действия в Красном море помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.