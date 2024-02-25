В Красноярске 8-летний мальчик лишился зуба после падения на льду

Это произошло 14 февраля, сообщает NGS24.RU.
Мама мальчика рассказала, что сын играл на льду с одноклассниками возле школы № 159. Ребенок упал и выбил коренной зуб. После случившегося ученик вернулся в заведение и дождался маму. Никто из сотрудников не вызвал скорую.
Родители школьника написали объяснительную, в которой отказались от претензии. Однако мать маленького красноярца беспокоится, что лед во дворе не убирают. После этого пришкольную территорию посыпали, однако вскоре все растащили.
В управлении образования города объяснили, что льдом покрыта непроходная территория и ученики там не ходят.
Ранее сообщалось, что после гастролей в Красноярском крае актер Александр Панкратов-Черный сломал ребра. Сначала все думали, что это произошло в краевой столице, но потом стало известно, что это произошло в Норильске.