Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы

«В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал Прокудин в своем Telegram-канале.
В Киевской области также прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал «Мы — Украина».
«В Киевской области раздались взрывы», — говорится в публикации.
Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.
«Хмельницкая область, взрывы», — пишет издание.
Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.
Позднее издание «Общественное» сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.