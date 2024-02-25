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Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсон повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
Источник: РИА "Новости"

«В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

В Киевской области также прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал «Мы — Украина».

«В Киевской области раздались взрывы», — говорится в публикации.

Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.

«Хмельницкая область, взрывы», — пишет издание.

Также сигнал тревоги звучит в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

Позднее издание «Общественное» сообщило о повторных взрывах в Хмельницкой области.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.