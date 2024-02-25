С двумя погибшими в СВО бойцами простились в Башкирии. Участники спецоперации были родом из Альшеевского и Зилаирского районов.
Как сообщили в администрации Альшеевского района, 34-летний старший прапорщик Рудик Хакимов был родом из села Сараево. Окончил агропромышленный колледж, был трудолюбивым и отзывчивым человеком. У него осатилсь жена и двое маленьких детей.
Уроженец д. Шанское Зилаирского района Руслан Яманаев служил в гвардии и был наводчиком штурмовой роты гвардейского парашютно-десантного полка гвардейской воздушно — десантной дивизии. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность Руслан Яманаев награждён «Орденом Мужества» посмертно.
Как сообщил глава района Борис Мелкоедов, ранее в его геройской семье провожали брата.