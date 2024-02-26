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Хуситы повторно обстреляли американский танкер

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустили противокорабельную ракету по танкеру под флагом США, но в цель не попали, сообщило в понедельник Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).
Источник: AP 2023

Обстрел произошел в субботу вечером по местному времени — спустя несколько часов после того, как хуситы атаковали в Аденском заливе то же судно Torm Thor ракетой, которая была перехвачена американским эсминцем USS Mason.

«Двадцать четвертого февраля в 23.45 по времени Саны (совпадает с московским) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету, целясь, вероятно, в торговое судно Torm Thor — танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов под флагом США… Ракета упала в воду, не причинив ущерба», — сказано в сводке CENTCOM.

Тем же вечером американские военные сбили над южной частью Красного моря два ударных беспилотника, третий упал в воду из-за технической неисправности.