Хуситы повторно обстреляли американский танкер

Обстрел произошел в субботу вечером по местному времени — спустя несколько часов после того, как хуситы атаковали в Аденском заливе то же судно Torm Thor ракетой, которая была перехвачена американским эсминцем USS Mason.
«Двадцать четвертого февраля в 23.45 по времени Саны (совпадает с московским) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету, целясь, вероятно, в торговое судно Torm Thor — танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов под флагом США… Ракета упала в воду, не причинив ущерба», — сказано в сводке CENTCOM.
Тем же вечером американские военные сбили над южной частью Красного моря два ударных беспилотника, третий упал в воду из-за технической неисправности.