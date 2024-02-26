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В ходе СВО погиб 39-летний прапорщик из Пермского края Владимир Поповцев

Ему было 39 лет.

Прапорщик из Пермского края Владимир Поповцев погиб в ходе СВО, сообщили в администрации Сивинского муниципального округа.

Жителю Прикамья было 39 лет.

«Владимир Поповцев погиб 23 февраля 2024 года, выполняя боевое задание. Он был начальником тропосферной радиорелейной станции», — рассказали в администрации округа.

О месте и дате прощания обещают сообщить позже.

Напомним, 26 февраля в селе Карагай Пермского края простились с Василием Илку. Он погиб в зоне СВО 21 января. Это произошло в населённом пункте Работино (Запорожская область).