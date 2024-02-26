Число погибших при пожаре на Лежена в Новосибирске выросло до четырех

В результате пожара в пятиэтажке на улице Адриена Лежена в Новосибирске число погибших выросло до четырех человек. Об этом рассказал депутат горсовета Георгий Андреев.
— В дыму погибла семья. Отца не смогли спасти после пожара. Мать и дочь ушли из жизни в больнице, — написал в своем телеграм-канале Георгий Андреев.
Он отметил, что пожарные не могли подвезти лестницу к эпицентру возгорания.
Напомним, пожар произошел ночью 24 февраля. Предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожарные спасли 9 человек. Из них пяти жильцам понадобилась медпомощь.