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Число погибших при пожаре на Лежена в Новосибирске выросло до четырех

Мать и дочь умерли после пожара в доме на Лежена в Новосибирске.
Источник: ГУ МЧС по НСО

В результате пожара в пятиэтажке на улице Адриена Лежена в Новосибирске число погибших выросло до четырех человек. Об этом рассказал депутат горсовета Георгий Андреев.

— В дыму погибла семья. Отца не смогли спасти после пожара. Мать и дочь ушли из жизни в больнице, — написал в своем телеграм-канале Георгий Андреев.

Он отметил, что пожарные не могли подвезти лестницу к эпицентру возгорания.

Напомним, пожар произошел ночью 24 февраля. Предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожарные спасли 9 человек. Из них пяти жильцам понадобилась медпомощь.

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