Начальник расчета С-300 сообщил о поражении трех самолетов ВСУ на запорожском направлении

«Работали здесь по самолетам, сбили мы три самолета, по баллистическим целям — это [снаряды] HIMARS. Показывает себя комплекс в работе с [ЗРК] “Бук” хорошо, цели были поражены. Все самолеты, которые сбили, — это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс “Бук” обнаруживал, ЗРК С-300 сбивал», — говорит начальник расчета С-300 на видео, распространенном Минобороны России.