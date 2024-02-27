В Сырдарье установлена причастность бывшего хокима к незаконной продаже земель за $300 тыс. — видео

Двое жителей Гулистана вступили в сговор и потребовали $300 тыс. в обмен на передачу 38 гектаров земли гражданину, планировавшему заняться бизнесом и строить многоэтажное жилье. При этом данный участок земли находился на балансе администрации Гулистанского района, сообщает УзА. Вышеуказанные граждане обещали содействие предпринимателю через своих высокопоставленных знакомых.
Позже двое граждан были задержаны сотрудниками Управления СГБ по Сырдарьинской области при получении аванса в размере $50 тыс.
В ходе доследственной проверки было установлено, что к данной незаконной сделке был также причастен гражданин, который в 2018—2021 годах работал хокимом Гулистанского района.