В Сырдарье установлена причастность бывшего хокима к незаконной продаже земель за $300 тыс. — видео

Двое жителей Гулистана вступили в сговор и потребовали $300 тыс. в обмен на передачу 38 гектаров земли гражданину, планировавшему заняться бизнесом и строить многоэтажное жилье. При этом данный участок земли находился на балансе администрации Гулистанского района, сообщает УзА. Вышеуказанные граждане обещали содействие предпринимателю через своих высокопоставленных знакомых.